A noite do dia 19 de maio ficará para sempre guardada na memória de Enzo Pérez: perante a falta de guarda-redes disponíveis, o médio defendeu a baliza do River Plate na vitória frente ao Santa Fé, em jogo da Libertadores.

Um mês depois, o antigo jogador do Benfica recordou esse momento, em entrevista ao jornal Olé.

«Foi assim: naquele domingo, quando calcei as luvas, interiorizei o mindset de guarda-redes. E gostei. Mas nas horas anteriores ao jogo, perguntei a mim mesmo: ‘Porque é que me meti nesta encrenca?’», começou por dizer.

«Graças a Deus correu tudo bem. Mas o medo de que alguma coisa pudesse acontecer esteve sempre presente. Sei que ninguém me teria culpado, mas como somos tão competitivos, e mais ainda a nossa equipa, tinha medo», continuou.

Enzo confessou depois que não conseguiu dormir a sesta nessa tarde: «Nesse dia acabei de comer e deitei-me um bocado antes de irmos para o estádio, mas não conseguimos dormir. Pus uma música a tocar e quando me levantei, vi que o meu pai tinha confirmado a uma rádio que eu ia jogar a guarda-redes. ‘Pai, disse-te para não falares’, escrevi-lhe numa mensagem, porque tinha-lhe dito que ainda não estava confirmado. Mas bem, era o orgulho de dizer ‘o meu filho vai estar num momento histórico’.»

«Consegui dormir antes da final do Mundial de clubes, antes da final da Libertadores com o Estudiantes e até antes do meu filho nascer, mas nessa tarde não conseguir dormir nada. Nada! Tentei pensar noutra coisa, mas não consegui. Estava muito nervoso, com muita ansiedade. Não sabia o que esperar», acrescentou.

«Agora vejo fotos e outras coisas e digo: ‘Que loucura!’. Mas ao mesmo tempo, é como se ainda não tivesse consciência do que realmente aconteceu», disse ainda.