Marcelo Gallardo anunciou esta quinta-feira que vai deixar o comando técnico do River Plate no final da época, em dezembro.

«Estou aqui para fazer um anúncio, vou tentar ser breve. Vou deixar o clube no final do meu contrato. É uma das decisões mais difíceis que tive de tomar, e é um momento delicado para expressar-me», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pelo Olé.

«Tudo tem um fim, é hora de fechar um ciclo lindo, muito valioso. Quero agradecer aos adeptos, todos os momentos em que me homenagearam no início dos jogos serão inesquecíveis. Obrigado pelas demonstrações de carinho. É possível que no domingo faça o meu último jogo no Monumental. Simplesmente obrigado pelo amor e pelo carinho que me deram. Muito obrigado», acrescentou.

Marcelo Gallardo, refira-se, chegou ao River em junho de 2014. Conquistou duas Taças Libertadores, um campeonato argentino, três Taças da Argentina, duas Supertaças, três Recopas sul-americanas, duas Taças Sul-americanas e uma Taça Suruga.