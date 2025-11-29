O futuro de Enzo Pérez não passa pelo River Plate. Após serem eliminados pelo Racing, a temporada dos «milionários» chegou ao fim. E, com isso, chegaram também as despedidas.

O ex-Benfica é um dos jogadores que não continuará a vestir a camisola do clube de Buenos Aires, oficializou esta sexta-feira o River Plate.

De acordo com o jornal argentino Olé, o médio de 39 anos poderá regressar ao Estudiantes, clube que está envolto em polémica depois do jogo com o Rosário Central de Di María.

Em caso de regresso, será a quarta passagem pelo emblema de La Plata para Enzo, que vestiu as cores do clube entre 2008-11, 2012 e 2024. Formado no Godoy Cruz, o internacional argentino representou o Benfica e o Valência em solo europeu.

Regressou à Argentina em 2017 para vestir o River Plate, tendo cumprido oito épocas pelo clube. Na temporada atual, Enzo, que usou muitas vezes a braçadeira, foi opção em 38 encontros.