O River Plate inaugurou uma estátua de homenagem a Marcelo Gallardo, o treinador com mais títulos no clube, mesmo em frente ao Estádio Monumental. Tratara-se de um monumento com oito metros e sete toneladas de peso, que demorou quatro anos a ser construído e mostra o carismático treinador a levantar a Taça Libertadores de 2018, conquistada frente ao rival Boca Juniors.

A homenagem foi liderada pelo presidente do clube Jorge Brito, mas contou com a presença dos anteriores dirigentes, como Rodolfo Donofrio e Carlos Trillo, este último, o impulsionador do projeto que agora chegou à luz do dia. Também estiveram presentes adeptos e figuras lendárias do clube. Uma homenagem que deixou Gallardo emocionado.

«Sabia que seria um momento difícil para me expressar. A emoção que sinto é muito forte, vocês não imaginam. Tudo o que quero é agradecer. Sinto-me privilegiado. O que estão a fazer e fizeram em todos esses anos para tornar isso uma realidade é algo que minha vida não será suficiente para agradecer. Às vezes, eu dizia que era muito difícil sair daqui e é assim mesmo, porque não há possibilidade de me separar deste clube. Sempre vou-te amar, obrigado por isso e por tudo que vivemos nesses anos. Nasci neste clube e vou morrer neste clube», destacou o treinador

Segundo revela a imprensa argentina, dentro da estátua foi guardada uma cápsula do tempo com cartas escritas pelo próprio Marcelo Gallardo e pelos presidentes do River Plate.

Gallardo conquistou 14 títulos ao serviço do River PLate, entre junho de 2014 e dezembro de 2022, entre os quais destacam-se as duas Taças Libertadores, em 2015 e 2018.