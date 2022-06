O River Plate garantiu uma goleada no reduto do Unión de Santa Fe (1-5), na 4.ª jornada do campeonato argentino. Julian Álvarez, jovem avançado já contratado pelo Manchester City, foi a grande figura do encontro.

Julian Álvarez marcou dois golos e fez ainda duas assistências, uma delas para Enzo Fernández, médio desejado pelo Benfica, que finalizou o lance com classe. Refira-se que Fernández partilhou o meio-campo com Enzo Pérez, ex-jogador encarnado.

Romero (16m) inaugurou a contagem e Enzo Fernández (59m) fez o segundo, antes do primeiro golo de Julian Álvarez (73m).

Mariano Peralta Bauer (79m) marcou o tento de honra do Unión, Agustín Palavecino fez o 1-4 (85m) e bis de Julian Álvarez, a passe de Juan Quintero (ex-FC Porto), fechou a contagem (90+5m).