Marcos Acuña é jogador do River Plate, anunciou esta terça-feira o clube argentino.

«O campeão mundial pela Seleção Argentina selou a sua incorporação ao clube. Esta terça-feira, assinou o contrato na companhia do presidente Jorge Brito», pode ler-se no comunicado oficial.

Depois de deixar o Sevilha, o lateral esquerdo regressa agora ao país natal para reforçar o campeão em título. Ao longo da carreira representou também o Sporting, clube onde jogou durante três temporadas, entre 2017 e 2020. Depois de sete anos na Europa, o lateral sai com com uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Liga Europa no palmarés.

Formado no Ferro Carril Oeste, clube onde se estreou a sénior, o futebolista de 32 anos jogou também no Racing Club.

ACUÑA ⚪️🔴⚪️

Junto a @JorgeBrito (Presidente), @MatiasPatanian (Vicepresidente 1°) y @villarroelnacho (Vicepresidente 2°), Marcos Acuña firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de River.

¡Vamos con todo! 💪 pic.twitter.com/tQldPAIw7s — River Plate (@RiverPlate) August 20, 2024

As imagens do primeiro dia de Acuña no River Plate: