O River Plate anunciou, este sábado, o despedimento de Martín Demichelis, treinador da equipa principal

«Com base numa decisão tomada em comum acordo com as mais altas autoridades do Clube, Martín Demichelis deixou o cargo de treinador da equipa profissional», pode ler-se no comunicado oficial.

No clube argentino desde 2023, o treinador completava a segunda temporada no comando do River Plate, mas os maus resultados e as críticas dos adeptos levaram ao despedimento.

Em 11.º lugar do campeonato argentino, Martín Demichelis ainda vai comandar a equipa no jogo deste domingo, frente ao Sarmiento Junin.