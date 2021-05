O River Plate anunciou que são já 25 os casos de covid-19 no clube. O impacto é tão elevado que o clube argentino não tem nenhum dos guarda-redes apto para o jogo de quarta-feira da Libertadores contra o Santa Fé da Colômbia.

Em comunicado, o River lamentou ter chegado a esta situação, lembrado que foram postos em prática protocolos específicos para evitar o contágio.

Na nota, o clube informa que vai «adaptar-se aos regulamentos da CONMEBOL que estabelece que, enquanto tiver um mínimo de sete jogadores aptos, deverá apresentar-se para competir, senão estará sujeitos às sanções previstas», mas pede a inscrição de dois guarda-redes, que não faziam parte da lista.

O River Plate está em segundo lugar no Grupo D da Libertadores, com seis pontos em quatro jogos, dois atrás do líder Fluminense (Brasil). Os clubes colombianos Junior de Barranquilla e Santa Fé estão com três e dois pontos, respetivamente.