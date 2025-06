O River Plate inaugurou o Grupo E do Mundial de Clubes a vencer, por 3-1, frente aos japoneses do Urawa Reds. Na noite desta terça-feira, o Lumen Field, em Seattle – que tem capacidade para mais de 68 mil adeptos – não chegou à meia casa.

Este duelo despertou particular atenção pela titularidade do extremo Mastantuono, jovem avançado de 17 anos já anunciado como reforço do Real Madrid. Além disso, o River Plate também contou com Marcos Acuña (ex-Sporting) e Enzo Pérez (ex-Benfica) de início.

Ainda que os nipónicos tenham iniciado o encontro plenos de velocidade e iniciativa ofensiva, Facundo Colidio tratou de resfriar o ímpeto do Urawa. Decorria o minuto 12 quando o avançado, de 25 anos, correspondeu ao cruzamento desferido por Acuña à esquerda.

No arranque da etapa complementar surgiu o 2-0, desta feita com Driussi a aproveitar uma oferta da defesa japonesa. Todavia, o avançado caiu mal e deixou o relvado de maca.

Entre trocas, o Urawa até reduziu – pelo avançado Matsuo, de penálti, aos 58 minutos – mas o River Plate aproveitou nova desatenção defensiva para aplicar o 3-1. Em cima do minuto 74, Acuña cobrou um canto à esquerda e o médio Meza selou o triunfo.

Assim, o River Plate lidera o Grupo E, aguardando pelo desfecho do Inter Milão-Monterrey, agendado para a madrugada desta quarta-feira (2h).

Na próxima ronda, o River Plate joga ante o Monterry, na madrugada de domingo (2h). Antes, na noite de sábado (20h), o Urawa Reds mede forças com o Inter Milão.

A Figura: Acuña

Preponderante na transição ofensiva e fixado no corredor esquerdo, o ala de 33 anos estancou as investidas contrárias e assinou duas assistências. Além disso, o ex-Sporting acumulou seis alívios e quatro “passes-chave”.

Em sentido oposto, consentiu um penálti e perdeu a posse por 26 ocasiões.

O Momento: Facundo Colidio gela Urawa, 12 minutos

O golo inaugural deitou por terra o ímpeto nipónico, que fazia antever um duelo intenso e imprevisível. Porém, o avançado do River Plate tinha outros planos. O golo madrugador alterou o rumo da partida e catapultou o emblema argentino para a mó de cima.