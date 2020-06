Há cinco anos, Roberto Firmino chegou ao Liverpool vindo do Hoffenheim. Nestes cinco anos, tornou-se peça-chave da formação dos Reds, fundamental na conquista da Liga dos Campeões da temporada passada e na excelente época que o clube está a fazer, com o título da Premier League quase selado.

