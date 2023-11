Roberto Martínez, selecionador de Portugal, foi confrontado nesta segunda-feira com uma declaração polémica de Sérgio Conceição, que gerou uma forte contestação em Espanha.

«Fico contente pelo João Mário e pelo Pepê, espero que venham mais acordados do que o João Mário veio nestes dias, veio um bocadinho a dormir. Faz parte do meu trabalho acordá-lo e perceber que tem um treinador português e não espanhol [Roberto Martínez]», afirmou o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa.

A imprensa espanhola, sobretudo o jornal Marca, manifestou insatisfação perante esta comparação do técnico português. Porém, Roberto Martínez desvaloriza o tema: «Não posso interpretar mal as palavras do Sérgio Conceição, tenho uma relação de muito respeito com todos os treinadores de Portugal, a seleção precisa do trabalho de todos os treinadores, a minha relação é muito impecável e não acho que as palavras tenham um contexto negativo.»

«Tenho experiência, quando tens de falar muitas vezes em conferência de imprensa, é normal ter palavras que não tenham o contexto que nós queremos dar. A minha relação com o Sérgio Conceição é muito boa», insistiu o selecionador.

Questionado sobre o impacto que as palavras do técnico portista tiveram na imprensa espanhola, o selecionador de Portugal respondeu desta forma: «Acho que é normal, quando há umas palavras que não têm contexto, é fácil ter uma ideia que não é a ideia do Sérgio. Não falei com ele. Falarei com ele, mas não por essa razão.»

«Não acho que seja um problema. O Sérgio falou de um jogador como o João Mário, que foi um exemplo, um jogador da nossa pré-lista. A sua atitude, o seu desempenho, foi de alto nível, a nossa seleção ajuda os jogadores novos a terem um papel importante. O exemplo do João Mário foi perfeito», rematou Roberto Martínez.