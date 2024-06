Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória frente à Turquia (3-0), em jogo da segunda jornada do grupo F do Euro 2024:

«Acho que melhorámos o que fizemos no primeiro jogo. Isso é sempre bom, Tivemos muito perigo no nosso jogo de ataque. Defendemos bem na área, mas podemos melhorar.»

[A equipa pode adormecer por ter o apuramento assegurado?] Não existe isso. O nosso balneário está focado. Os valores são de superação. Todos os jogadores durante a fase de preparação estão prontos e vimos que estão preparados. É o momento para dar oportunidades e melhorar a competitividade no balneário durante o torneio.»

«Queremos melhorar sempre. Os jogos são diferentes quando marcamos o primeiro golo. É uma tarefa que fazemos sempre bem. Contra a Chéquia foi um jogo difícil. Rever o jogo e melhorar. Ganhar 3-0 à Turquia é importante para nós.»

«Não vou fazer uma revolução. Rodar? Sim, muitos jogadores merecem estar no 11. A minha dificuldade é grande em usar 23 jogadores em 10 de campo, mais o guarda-redes. Mas não é uma revolução, não gosto dessa palavra. Todos os jogadores têm um papel importante na Seleção. Há dias em que são importantes no relvado, noutros são no campo.»