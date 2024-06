Roberto Martínez disse que Nélson Semedo, lateral do Wolverhampton, está apto para jogar contra a Croácia, apesar de algumas limitações físicas recentes. O selecionador nacional garantiu que o atleta é uma opção para defrontar a formação dos balcãs, ao contrário de Rúben Neves, Pepe e Cristiano Ronaldo.

«O Nélson Semedo está apto, trabalhou bem nos últimos dois treinos. O Rúben Neves e o Cristiano Ronaldo chegam hoje [sexta-feira]. A família da seleção está completa, é importante, mas temos três jogos e 26 jogadores. Vamos gerir isso com o foco do que precisamos para que os jogadores tenham minutos no relvado. Pode ser um plano individual, com informação física, que é importante, e depois tática, já que as ligações são essenciais. Será uma preparação coletiva para estarmos ao melhor nível para o primeiro jogo no Europeu», disse o espanhol.

«O Rúben, o Cristiano e o Pepe estão a trabalhar para o jogo de terça-feira, o Nélson para o jogo de amanhã», resumiu Roberto Martínez.

Portugal joga com a Croácia no sábado, pelas 17h45, no Estádio do Jamor, e tem depois um último desafio com a Irlanda, antes do Euro 2024.