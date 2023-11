Portugal vai defrontar a Suécia, num jogo amigável no dia 21 de março de 2024. Roberto Martínez afirma estar surpreendido pela Suécia não marcar presença na fase final do Campeonato da Europa do próximo ano.

«Agora temos dois passos importantes. O estágio de março e os jogos antes do europeu. Para mim, é uma surpresa a Suécia não estar no Euro. Tem bons jogadores como o Kulusevski. Vai ser um jogo interessante.»

Além de Kulusevski, na Suécia joga ainda Gyokeres, avançado do Sporting. Roberto Martínez deixa elogios ao camisola 9 dos leões.

«É sem dúvida o jogador estrangeiro mais impactante da liga portuguesa. É um ponta de lança que faz tudo. Finaliza bem, joga no espaço. Tem um jogo aéreo muito bom e nós precisamos de defrontar este tipo de adversários», disse o selecionador nacional.

Gyokeres chegou este verão ao Sporting a troco de 20 milhões de euros. Esta temporada soma 13 golos e quatro assistências em 15 jogos de leão ao peito.