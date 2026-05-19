Após anunciar os 27 convocados para o Mundial 2026, Roberto Martínez garantiu estar «alinhado» com o presidente da FPF, Pedro Proença, e ainda abordou o estatuto de «candidato» ao Mundial.

Futuro do selecionador

«Só posso falar que o presidente, a estrutura da FPF e eu estamos alinhados. Estamos focados apenas no Mundial. O futuro do selecionador pode esperar. Não é importante. Vamos fazer o que os nossos jogadores precisem para darmos o melhor. A minha posição não é importante. Se fosse importante, podia ter saído depois da Liga das Nações. O foco é o Mundial. Vamos trabalhar todos juntos.»

Favoritismo de Portugal

«Estou a praticar muitas palavras em português, mas favoritismo para Portugal no Mundial ainda não... [risos]. O Mundial não é só jogar bem e talento. Há muitos desafios. Só uma seleção que já ganhou um Mundial pode ser favorita. Queremos a pressão, mas candidato é uma melhor palavra. Ganhámos a Liga das Nações mais exigente de sempre. O espírito do nosso grupo merece que todos sonhemos. Sonhar sim, candidatos sim, mas favoritos não.»

Jogo com a Colômbia mais importante?

«Não estou de acordo. O mais importante é o primeiro. É um estádio fechado, respeitamos muito o Congo, que tem jogadores que nasceram na Bélgica e que conheço bem. Equipas que chegam ao Mundial pela primeira vez são um fator que não se pode controlar.»