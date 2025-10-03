Roberto Martínez, selecionador nacional, anunciou nesta sexta-feira os convocados para os próximos dois jogos da Seleção, diante da Irlanda e Hungria, que contam para a qualificação do Mundial 2026. O técnico explicou a decisão de não chamar, novamente, Rodrigo Mora e Geovany Quenda.

Rodrigo Mora e Geovany Quenda na Seleção?

«O objetivo era acrescentar ao grupo e fizemos isso. Utilizámos 32 jogadores na Liga das Nações, chamámos 36, e agora temos a oportunidade de continuar o trabalho de formação. Jogadores como Mateus Fernandes, Martim Fernandes, Rodrigo Mora e Quenda... Não ficam de fora. Para nós, os jogadores precisam de mostrar responsabilidade e utilizar o palco dos sub-21 para entrar na seleção A. Já aconteceu quando vi João Neves, Francisco Conceição, Renato Veiga ou Nuno Tavares, Pedro Neto... Olhando para trás, o estágio de setembro foi um sucesso para o Mateus Fernandes, Rodrigo Mora e Quenda. São jogadores que respondem muito bem à responsabilidade e estão a mostrar o que podem trazer à Seleção. Estamos a falar de uma seleção muito competitiva e de muita qualidade.»

Escolhas para guarda-redes

«Há alternativas. Lembram-se do primeiro guarda-redes, em março de 2023? Rui Patrício. Então, a questão não foi boa. Não são sempre os mesmos. Temos muito bons guarda-redes. A qualidade durante o treino foi muito boa e estamos num momento de continuidade. O Ricardo Velho tem um bom desafio na Turquia. É difícil tirar os que estão, mas a porta está sempre aberta.»