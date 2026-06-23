O selecionador nacional Roberto Martínez diz que, em relação ao empate com a RD Congo, Portugal conseguiu controlar melhor as emoções e continuar a atacar. Defendeu-se ainda, novamente, sobre o «barulho» exterior, após a goleada sobre o Uzbequistão (5-0).

Segredo da vitória

«Controlar as emoções, em relação à estreia. Aí marcámos o primeiro golo e perdemos o controlo do jogo naquilo que queríamos fazer. Hoje os jogadores tiveram a intensidade certa, uma clareza no que precisamos de fazer. Chegar ao último terço e também continuar na segunda parte. Os cinco que entraram fizeram-no com uma disciplina muito importante. Controlar as emoções é ainda mais importante do que marcar o primeiro golo.»

Reação ao «barulho» de fora

«Foi uma semana difícil porque não conseguimos o resultado para o qual trabalhámos. Cria uma situação difícil, há barulho que não é justo, fake news, aspetos mal intencionados. Mas também tivemos barulho positivo. Há portugueses que percebem que é preciso coragem e que é preciso levantarmo-nos. Estivemos com raiva, doentes, mas o resultado foi crescer como equipa.»

Porquê repetir a palavra raiva

«Raiva é quando sentimos que fomos nós que perdemos os 3 pontos. Que o jogo correu bem durante 20 mas depois perdemos o controlo. No desporto coletivo, clareza é essencial. Estamos a falar do maior torneio do Mundo, precisamos de controlar as emoções.»

Vencer Fabio Cannavaro

«Tenho o maior respeito pelo trabalho do Cannavaro. Tem uma estrutura defensiva muito boa. Parámos a sua ameaça com bola e assim tornámos a missão defensiva deles mais difícil.»

Antevisão à Colômbia

«Não vou descobrir agora nada sobre a Colômbia. Tem jogadores em momentos fantásticos e é uma Seleção que gosta de estar no Mundial. Teremos um grande jogo em Miami.»