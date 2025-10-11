Roberto Martínez analisou a vitória de Portugal diante da Irlanda por 1-0, na terceira jornada da qualificação para o Mundial 2026, conseguida neste sábado no Estádio José Alvalade. O selecionador explicou a entrada de Gonçalo Ramos apenas aos 86 minutos.

«O importante nestes jogos é ter o equilíbrio, ter resiliência e ter a ideia clara de como é que nós vamos ultrapassar o bloco defensivo. Não é o aspeto tático da Irlanda. Nós esperávamos isso. Era mais o aspecto emocional. A Irlanda jogou como uma final. Era tudo ou nada para eles. Já disse que não podíamos subestimar esta equipa, porque é uma equipa historicamente competitiva. O importante era não sofrer um golo. Há muitos jogos assim. Abre-se um contra-ataque, chegam lá de bola parada... Sofrer um golo pode ser muito difícil. O aspeto defensivo da equipa foi fantástico. A Irlanda teve zero cantos nós tivemos nove. Não precisávamos de mudar o nosso aspeto tático até ao momento em que a Irlanda mudou de esquema e fez a entrada de um segundo ponta-de-lança. Para nós, não era preciso um ponta-de-lança. Era preciso um último passe, paciência em procurar o espaço. O que fizemos foi mostrar os valores da equipa e chegar ao último minuto, marcar o golo e obter uma vitória difícil. Uma vitória bem trabalhada e merecida.»