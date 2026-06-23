Na conferência de imprensa de análise à vitória sobre o Uzbequistão, por 5-0, nesta terça-feira, Roberto Martínez deixa elogios a Cristiano Ronaldo, marcador de dois golos.

Rivalidade entre Messi e Ronaldo

«São jogadores que mudaram o futebol, melhoraram o futebol e precisaram dessa rivalidade. O nosso capitão é um ícone, mas depois há o capitão da Seleção, que é muito mais simples. É um exemplo do que se deve fazer todos os dias, de ter uma atitude dentro do balneário. Não foram só os dois golos marcados, mas também as posições, os espaços abertos para os colegas. Temos uma ideia de jogo de arriscar mas precisamos de um marcador, um jogador que abre a linha defensiva, que termina a posse de bola. Muito contente por ele, ele merece. Já está a recuperar e é essa simplicidade que o torna único.»