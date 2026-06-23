«Há o Cristiano ícone e o Cristiano capitão da Seleção, que é mais simples»
Selecionador diz que há dois Cristianos após a vitória sobre o Uzbequistão
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«Ronaldo e Messi? São jogadores que mudaram o futebol»
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«Num grupo sem experiência, aquelas críticas podem ser fatais...»
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«Ronaldo? A longevidade é fruto do profissionalismo»
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Martínez e o que mudou face ao empate diante da RD Congo: «Estivemos com raiva»
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«O que foi diferente? Hoje controlámos as emoções»
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«Foram dias muito importantes ao nível psicológico e aprendemos rapidamente as lições»