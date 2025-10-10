Roberto Martínez
Roberto Martínez: «Guerras entre os grandes? A rivalidade é boa»
Selecionador de Portugal comentou as «guerrilhas» entre os grandes, que considera ser benéfico para o futebol português
Roberto Martinez, selecionador de Portugal, em conferência de imprensa de antevisão à partida frente à República da Irlanda deste sábado [19h45], a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.
Rivalidades entre os grandes é boa para o futebol português?
«Nós já tivemos jogos na Seleção quando há eleições para a presidência de um clube e já tivemos jogos quando há um treinador novo dos grandes clubes de Portugal. Eu acho que o futebol de clubes é uma coisa, depois todos juntos somos a Seleção. Amanhã vamos ver uma festa em Alvalade. Sempre o ambiente é fantástico e o foco da Seleção é positivo, é saudável e estamos todos para remar ao mesmo lado. A rivalidade em Portugal é boa e faz com que todos estejam sempre a tentar melhorar.»
