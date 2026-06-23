Na conferência de imprensa pós-jogo relativa ao Portugal-Uzbequistão (5-0), o selecionador Roberto Martínez elogiou a capacidade de trabalho de Cristiano Ronaldo após este bisar contra os asiáticos e ainda abordou o facto de o avançado ter jogado 90 minutos.

«Ele é humano, ele pode ter sentimentos. O que eu impressiona com ele é a resposta. volrar ao treino. Melhorar. exigir de si mesmo. O profissionalismo é que lhe tem dado longevidade. A sua longevidade fala por si. os seus numeros. Perguntei-lhe no outro dia se era genético ou trabalho. Mas acredito que é uma combinação de ambos. Nunca trabalhei com um jogador com a mesma capacidade de ter fome de melhorar no dia seguinte. é um exemplo para os mais jovens.»

90 minutos para Ronaldo estavam previstos?

«O Cris é um jogador que joga todos os minutos no clube, teve uma lesão no estágio de março e está fresco. A gestão do jogador é jogo a jogo, treino a treino. Não vou antecipar planos. A sua posição em campo era um problema para o Uzbequistão e precisámos de o utilizar.»