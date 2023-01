O espanhol Roberto Martinez prepara-se para ser o sucessor de Fernando Santos na seleção portuguesa, sabe o Maisfutebol.

A informação de que o antigo selecionador belga tem um acordo verbal com a Federação Portuguesa de Futebol foi avançada pelo The Athletic e esse cenário deve ser confirmado nos próximos dias. A TVI e a CNN Portugal também informaram que a FPF e o advogado do espanhol têm reunido para alinhavar detalhes.

Roberto Martinez foi selecionador da Bélgica desde agosto de 2016, logo após o Europeu que consagrou Portugal, portanto, até ao Mundial 2022.

Com os Diables Rouges, Roberto Martinez chegou ao terceiro lugar no Mundial 2018, na Rússia. Eliminou Portugal e Brasil pelo caminho e falhou a final ao perder nas meias com a França, que viria a ser campeã.

No Euro2020, a Bélgica chegou aos quartos de final: saiu após ter sido eliminada pela Itália que, também ela, se sagraria campeã.

Em 2022, porém, os belgas não passaram a fase de grupos, com Martinez no comando, ele que colocou a Bélgica no topo do ranking FIFA, ainda que não tenha conseguido qualquer troféu.

Como jogador, Roberto Martinez atuou por Saragoça, Balaguer, Wigan, Motherwell, Walsall, Swansea e Chester City e depois, como treinador, orientou o Swansea, o Wigan e o Everton antes de se tornar selecionador.

Agora, aos 49 anos, o técnico prepara-se para assumir o comando da seleção portuguesa.