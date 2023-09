[Já reservou hotel na Alemanha para o Europeu?]

Não (risos). Estou a desfrutar de cada jogo que é uma oportunidade para sermos melhores. Temos qualidades no balneário muito importantes: a competitividade, o esforço, o respeito pelo companheiro e isso é importante de manter nos próximos jogos.

Outubro é um estágio diferente e nós queremos ir passo a passo para melhorar.

[Com a Eslováquia disse que Portugal esteve bem sem bola, mas menos bem com bola. Hoje, houve uma clara melhoria na construção ofensiva e na fluidez de jogo. O que mudou a nível tático?]

Excelente observação. Depois do jogo com a Eslováquia, claramente tivemos uma leitura muito positiva do que fizemos sem bola, mas tivemos dificuldade para vencer a pressão do adversário.

Hoje, tivemos linhas de passe claras, mais fáceis, a bola moveu-se muito mais rápido. Os jogadores trabalharam cinco dias, é uma diferença, mas é importante vermos que a equipa com quatro ou cinco golos continuou a jogar da mesma forma e isso é muito importante para mim. Foi um resultado histórico que os jogadores merecem.

[Considera esta a melhor exibição de Portugal desde que é selecionador nacional?]

Foi uma exibição completa: o desafio foi, depois do 4-0, ver como jogar individualmente e como equipa. Não perdemos a estratégia, trabalhámos muito, muito para manter a baliza a zeros e isso fez desta uma performance completa.

[Houve algo de que não tenha gostado hoje frente ao Luxemburgo?]

Não. Nada. Gostei dos adeptos, a relva espetacular, ambiente de festa. Os nossos jogadores trabalharam duro durante o estágio e merecem este resultado. Não foi perfeito, mas gostei de tudo.

[O que é que gostou mais da exibição hoje a nível tático?]

A disciplina. Quando tens uma equipa com a qualidade que temos… foi muito bom ver que os jogadores estavam nas posições certas quando a bola chegava e isso, nos jogos de seleção, nem sempre é fácil.