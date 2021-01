O Tondela anunciou Roberto Olabe como primeiro reforço de inverno.

O médio espanhol de 24 chega por empréstimo do Eibar, da Liga Espanhola.

O esquerdino, que fez a formação na Real Sociedad, já representou também Villarreal, Atlético de Madrid, Extremadura ou Albacete.

«Venho com o objetivo de ajudar a equipa. Sou um médio que gosta de jogar e quero ser mais um para que consigamos atingir as metas que estão definidas e que todos querem, que é a manutenção», afirmou o jogador nas primeiras palavras com a camisola do Tondela.

O empréstimo de Olabe é válido até ao final da presente época, tendo o médio estado já ontem no Estádio João Cardoso a assistir à vitória da sua nova equipa frente ao Boavista.