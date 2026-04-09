O Liverpool anunciou esta quinta-feira a saída de Andy Robertson no final da temporada. Através das redes sociais, os Reds dizem que o lateral esquerdo sai «como uma lenda».

Recorde-se que Robertson esteve nove anos no Liverpool, tendo vencido duas Ligas Inglesas, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga Inglesa e uma Supertaça Inglesa.

O lateral esquerdo escocês, que começou a carreira no Celtic e ainda passou pelo Hull City, deu uma entrevista ao site oficial do Liverpool, através do qual manifestou o que sentia neste momento.

«Guardarei sempre na memória momentos incríveis neste clube de futebol. Dediquei-me de corpo e alma ao Liverpool durante nove anos e não tenho grandes arrependimentos», referiu.