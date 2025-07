O mercado do Benfica tem sido, no mínimo, agitado. Nos últimos dias, os encarnados têm sido associados, entre outros, a uma possível transferência de Anis Hadj Moussa, extremo de 23 anos que pertence ao Feyenoord.

No entanto, Robin Van Persie, ex-jogador e atual técnico do clube neerlandês, veio «atirar água à fogueira». Antes de um jogo de preparação com o Nice, o treinador de 41 anos garantiu que pretende continuar com o jogador.

«Não é a altura certa para o Moussa sair. Percebo o interesse, mas queremos mesmo manter os melhores jogadores. Em princípio fica. Tem contrato até 2029», atirou.

Assim, o ex-avançado de clubes como o Arsenal e o Manchester United deixou bem claro a sua posição de não deixar o jogador sair. O Feyenoord, recorde-se, já recebeu dois reforços oriundos do futebol português: Casper Tengsted, ex-Benfica, e Gonçalo Borges, ex-FC Porto.

Moussa surge, essencialmente, para substituir a saída de Di María. Na última temporada, o extremo esquerdino marcou 11 golos e fez três assistências em 43 jogos.

O Benfica já tinha apresentado duas propostas pelo internacional argelino - uma de 13 milhões de euros e outra de 15 milhões de euros - tendo ambas sido rejeitadas.

De acordo com as últimas informações recolhidas pelo nosso jornal, o Benfica preparava uma terceira proposta, que poderia chegar aos 20 milhões de euros, potencialmente com variáveis incluídas.