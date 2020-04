Rodrigo Battaglia voltou a falar do duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo em Portugal, depois de ter falado do papel de Jorge Jesus em Alvalade. O médio argentino do Sporting repetiu ao programa Presión Alta uma ideia que já tinha transmitido antes - «há muitos portugueses que dizem que Messi é o número um» -, mas desta vez revelou que muitas vezes é 'picado' no clube por causa do assunto.

«Messi-Cristiano é um tema especial», disse Battaglia. «Sou fanático de Messi e já chegaram a colocar-me fotos de Cristiano no meu lugar», afirmou ao programa argentino, para completar de seguida: «Mas eu também as devolvia quando o 'pequenote' fazia um hat-trick.»

De resto, Battaglia disse que «Messi e Cristiano são temas de conversa constante» e assumiu que o balneário é um reflexo do mundo que existe fora dele: «Um faz três golos o outro quatro e então enviamos mensagens a picar-nos, eles a mim e eu a eles. Mas nunca nada de mais, sempre mensagens humoradas.»