FC Porto B deixou escapar a vitória diante do Cova da Piedade já na compensação e o resultado do jogo da 14.ª jornada da II Liga deixou Rodrigo Conceição à beira de um ataque de nervos.

Assim que soou o apito final, o lateral dos dragões e filho do treinador da equipa principal Sérgio Conceição mostrou o seu desagrado com o resultado de forma bem visível: puxou os calções, pontapeou uma garrafa de água e teve de ser acalmado no relvado por elementos do staff azul e branco.

Já mais calmo, em declarações na flash interview, Rodrigo Conceição, que foi eleito homem do jogo, esclareceu: «O resultado não reflete o que a equipa fez no jogo. Faltou uma pontinha de sorte.»