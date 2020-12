A Liga Revelação continua a dar bons nomes ao futebol português. E bons momentos. Este que nos chega agora tem como protagonista Rodrigo Cordeiro, médio do Portimonense, e foi conseguido contra o Cova da Piedade.



Rodrigo conseguiu, primeiro, fazer um túnel «à Romário» ao guarda-redes contrário e depois finalizou a jogada com frieza e concentração. O atleta de 19 anos, vale a pena referir, fez grande parte da formação no FC Porto - seis épocas - e passou ainda por Rio Ave e Paços de Ferreira, antes de chegar em 2019 a Portimão.



O momento de inspiração valeu a Rodrigo a entrada na equipa ideal da Liga Revelação - Zona Sul nesta 13ª jornada.