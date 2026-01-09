Rodrigo Gomes recupera de lesão e volta aos convocados nos Wolves
Ala não jogava desde outubro
Ausente por lesão na virilha desde outubro, Rodrigo Gomes está de volta às opções do Wolverhampton e pode somar minutos frente ao Shrewsbury, jogo a contar para a Taça de Inglaterra.
Em conferência de imprensa, o treinador do «Wolves», Rob Edwards, elogiou o jovem jogador português e falou na possibilidade de somar minutos no próximo jogo.
«Tem uma energia muito boa. O Rodrigo trabalhou muito para voltar e, por isso, esperamos que tenha minutos no jogo de amanhã», referiu o técnico.
O ala de 22 anos, recorde-se, transferiu-se o ano passado para a Premier League depois de uma boa temporada ao serviço do Estoril, onde esteve emprestado pelo Sp. Braga. Desde que chegou a Inglaterra, Rodrigo Gomes conta com nove jogos e dois golos ao serviço dos «lobos».