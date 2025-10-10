Declarações de Luís Freire, selecionador nacional sub-21, após a vitória por 3-0 frente à Bulgária, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo a contar para a qualificação para o Europeu da categoria, em 2027.

[Como comenta a exibição do Rodrigo Mora?]

O Rodrigo tem muito talento: é um jogador feliz com a bola nos pés, tem qualidade e consegue exprimi-la. Aqui vai tendo também este espaço, tem tido jogo nos sub-21 e acaba por mostrar a sua qualidade. Esse reflexo dos três jogos, três golos, é trabalho da equipa, não é só dele. A equipa estar bem ajuda a que as individualidades apareçam. Hoje houve várias acima da média, o Mora foi uma delas.

[Acredita que vai ser uma luta a dois com a República Checa?]

Acredito que, pelo ranking, pelo historial da República Checa, pelas vitórias que tem tido, vai ser o adversário para a qualificação direta. Decidiremos entre nós, sabendo que estes jogos são complicados e temos de os ganhar, para ganhar avanço à República Checa. Vamos fazer o nosso trabalho e ganhar os nossos jogos para lá estar.