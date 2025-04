O filho de César Peixoto segue os passos do pai, preparando-se para se dedicar ao futebol... mas fora dos relvados. Rodrigo Peixoto, de 18 anos, está a tirar o curso de Gestão do Desporto e irá depois realizar um estágio de quatro meses no Real Madrid.

Foi a mãe, Isabel Figueira, quem o revelou.

«O Rodrigo está num verdadeiro desafio. Está na Universidade Europeia, no curso de Gestão do Desporto. E o final do curso são quatro meses no Real Madrid», referiu a atriz e apresentadora.

«Estou preparada que ele vá para fora, quero que ele cresça. Ele ainda é muito dependente da mãe, em algumas coisas.»

César Peixoto e Isabel Figueira separaram-se quando Rodrigo ainda era muito novo, ambos voltaram a ser pais em relações futuras e agora apoiam o filho numa altura em que ele dá um passo significativo para o seu futuro.

Recorde-se que há um tendência crescente de jovens que optam por carreiras nos bastidores do desporto, contribuindo para a evolução e profissionalização da gestão desportiva a nível internacional

Já o pai, César Peixoto, teve uma carreira de sucesso como jogador, tendo sido campeão europeu no FC Porto, de José Mourinho. Posteriormente representou também Benfica e Sp. Braga. Após pendurar as chuteiras, César Peixoto seguiu a carreira de treinador e hoje orienta o Gil Vicente.