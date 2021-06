O FC Porto anunciou a renovação de contrato com Rodrigo Pinheiro, jovem futebolista de 18 anos que faz parte da equipa B dos azuis e brancos.

Rodrigo Pinheiro, que atua como lateral direito, está ligado ao FC Porto desde que se transferiu do V. Guimarães ainda em idade juvenil e fica agora vinculado até 2024.

«[Chegar à equipa principal] É um objetivo que não depende só de mim, mas depende mais de mim do que das outras pessoas. O principal objetivo agora é afirmar-me na equipa B e isso tem uma importância enorme no que será o meu caminho», disse jogador em declarações reproduzidas no site do FC Porto.