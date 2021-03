A Académica protestou o jogo deste domingo com o Vilafranquense, da 26.ª jornada da II Liga. Em causa está a utilização por parte do Vilafranquense de um jogador que não constava na ficha de jogo.

O nome de Rodrigo Rodrigues não faz parte da lista de 18 jogadores publicada no site da Liga, mas o avançado estava no banco e entrou aos 79 minutos, para o lugar de André Claro.

No site da Liga, não existe a entrada de Rodrigo Rodrigues, nem sequer a saída de André Claro.

Lista de suplentes publicada no site da Liga

No final do encontro, Carlos Pinto explicou aos jornalistas que houve um problema no envio do nome do jogador para a plataforma da Liga, mas que o árbitro admitiu que se tinha tratado de um erro já que tinha recebido o cartão de Rodrigo Rodrigues antes do encontro.

Rodrigo Rodrigues também não consta da constituição das equipas publicada pelo Vilafranquense nas redes sociais que, ao que o Maisfutebol apurou, terá sido feita com base na ficha oficial de jogo por alguém que não estava na partida.