O médio do Leixões Rodrigo está infetado com o novo coronavírus e vai falhar o jogo com o FC Porto B, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da II Liga, disse à Lusa fonte do clube.

O jogador de 19 anos fez um teste rápido no sábado, tendo relevado a infeção pelo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, e a seguir outro, que confirmou o primeiro resultado, de acordo com a mesma fonte da SAD do emblema de Matosinhos.

Rodrigo não apresenta sintomas e cumpre isolamento.