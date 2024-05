A Prime Video anunciou o lançamento de «Twelve Final Days», documentário sobre os últimos dias da carreira de Roger Federer.

Dirigido pelo premiado realizador, Asif Kapadia, o documentário mostra os últimos 12 dias da carreira do lendário tenista suíço, que se retirou do ténis em setembro de 2022, na Laver Cup, depois de mais de um ano a tentar debelar uma lesão num joelho que o impediu de competir desde o torneio de Wimbledon em 2021.

O trailer já está disponível e mistura momentos icónicos do percurso de Roger Federer e os bastidores - com acesso «sem precendentes» - dos últimos dias da carreira do tenista helvético.

O documentário estreia a 20 de junho.