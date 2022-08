O Benfica joga nesta quarta-feira na Polónia a primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, e Roger Schmidt não espera um jogo fácil, apesar de o Dínamo Kiev competir apenas nas competições europeias, uma vez que o campeonato ucraniano está parado devido à guerra.

«Acredito que vamos defrontar uma equipa muito motivada, com vontade de chegar à fase grupos, tal como nós. Têm muita qualidade, motivação e boa condição física, além de serem muito completos em termos táticos», disse o alemão em conferência de imprensa.

«Eles já jogaram quatro jogos no acesso à Champions, o Benfica defrontou-os no ano passado, por isso é uma equipa que conhecemos bem. A chave é focar-nos no nosso jogo, acreditar e ser taticamente perfeitos», acrescentou.

Sobre a importância do apuramento para a Champions, Schmidt diz apenas que o Benfica vai ter de mostrar dentro de campo ser melhor.

«O próximo jogo é sempre o mais importante. Claro que para nós, para os adeptos e o clube, seria muito importante entrar na Liga dos Campeões. Esse é um grande objetivo, por isso temos de mostrar que somos melhor e que merecemos estar lá, uma vez que ambas as equipas merecem qualificar-se.»