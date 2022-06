O português Rogério Gonçalves foi apresentado nesta quinta-feira como o novo treinador do Interclube de Luanda, do campeonato angolano de futebol, assinando contrato por uma época.

O treinador de 62 anos, com vasto currículo no futebol português, já teve uma experiência anterior no continente africano, quando esteve ao serviço do Ferroviário de Nampula.

Rogério Gonçalves esteve ligado ao clube de Moçambique entre 2013 e 2018.