Conto de fadas em Roland Garros: Maja Chwalinska está na final!
Tenista polaca veio da fase de qualificação e vai discutir o título com a russa Mirra Andreeva
Tenista polaca veio da fase de qualificação e vai discutir o título com a russa Mirra Andreeva
Foi um verdadeiro conto de fadas para Maja Chwalinska. A tenista polaca tornou-se esta quinta-feira na primeira jogadora a atingir a final do torneio de Roland Garros proveniente da fase de qualificação, depois de bater a russa Diana Schnaider, na meia-final, por 7-6 (7-4) e 6-4.
A jogadora de 24 anos, 114.ª do ranking mundial e que até este torneio apenas havia vencido um encontro em Grand Slams, superou a favorita Schnaider, 23.ª da hierarquia mundial, em duas horas e 10 minutos, afastando a possibilidade de uma final entre duas tenistas russas.
É que, na final, Chwalinska vai discutir o título com a russa Mirra Andreeva, oitava do mundo e que disputará igualmente a primeira final de um Grand Slam, depois de ter deixado pelo caminho a ucraniana Marta Kostyuk em dois sets, 6-1 e 6-3.
Mal conquistou o ponto que lhe abriu as portas da final, Maja deixou-se cair sobre o court sob os aplausos do público. Uma verdadeira história de encantar.
Veja aqui os melhor momento do duelo entre Chwalinska e Schnaider: