Henrique Rocha arrancou esta quinta-feira uma qualificação histórica para a terceira ronda de Roland Garros com uma vitória em cinco sets sobre o tenista checo Jakub Mensik. No final do jogo, o jovem tenista de 21 anos revelou que não começou «da maneira como gostaria», mas acabou a jogar «a um grande nível».

«Foi um jogo muito intenso. De facto, não comecei da maneira como gostaria. Comecei a servir menos bem, a responder menos bem e foram os fatores que fizeram mais diferença nos primeiros dois sets», começou por descrever o 200.º do ranking mundial, em declarações à agência Lusa.

Vindo da qualificação, na qual já tinha disputado três encontros, Rocha perdeu de forma clara os dois primeiros sets, antes de eliminar o 19.º jogador mundial, pelos parciais de 2-6, 1-6, 6-4, 6-3 e 6-3, em três horas e seis minutos.

«Continuei a lutar, continuei à procura de fazer algo diferente e consegui, aos poucos e poucos, ir mudando um bocadinho e acabei a jogar a um grande nível», avaliou.

Aos 21 anos, o portuense tornou-se mesmo no primeiro homem português a registar cinco vitórias no mesmo torneio do Grand Slam - três delas no qualifying -, igualando o feito de Michelle Larcher de Brito, igualmente vinda da fase de qualificação, em 2009.

«Senti-me a jogar bastante bem, com boa intensidade, boa energia. Sempre que conseguia pegar direitas, estava bastante confortável e, apesar de não ter feito uns dois bons primeiros sets a servir, acabei a servir muito bem», completou.

Rocha juntou-se, assim, a Nuno Borges na terceira ronda de Roland Garros, com os dois a serem os primeiros homens portugueses a chegarem a essa fase no major parisiense.

«Estou muito contente e muito orgulhoso da minha prestação. Agora, resta-me apenas recuperar ao máximo, amanhã [sexta-feira] continuar o trabalho e, depois, no sábado, lá estaremos prontos para mais uma batalha. Se tiver de ser a cinco sets, será a cinco sets outra vez», comentou.

Na terceira ronda, Henrique Rocha vai encontrar o cazaque Alexander Bublik, 62.º jogador mundial, que esta quinta-feira derrotou o australiano Alex De Minaur, nono cabeça de série, por 6-2, 6-2, 4-6, 3-6 e 6-2.

«Acima de tudo, é continuar a focar-me no nível e sem dúvida que estou a melhorar um bocadinho a cada encontro que passa e isso é o mais importante», concluiu.