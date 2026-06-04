A tenista russa Mirra Andreeva apurou-se esta quinta-feira, pela primeira vez, para a final de Roland-Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer na meia-final a ucraniana Marta Kostyuk em apenas dois sets, tornando-se, aos 19 anos e 25 dias, na quinta jogadora mais jovem de sempre a disputar o título do conceituado torneio parisiense.

Andreeva, número oito do ranking mundial, superou a 15.ª da hierarquia pelos parciais de 6-1 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 17 minutos.

A jovem tenista de 19 anos vai, assim, disputar pela primeira vez a final de um Grand Slam, superando o seu melhor resultado de sempre, depois de já ter sido semifinalista do major parisiense em 2024.

Mirra Andreeva é a tenista com maior número de vitórias em 2026, com um total de 35 triunfos, além de passar a ser quinta tenista mais jovem de sempre a disputar uma final de Roland-Garros, ficando apenas atrás de Martina Hingis (16 anos e 238 dias em 1997), Kim Clijsters (17 anos e 355 dias em 2001), Coco Gauff (18 anos e 71 dias em 2022) e outra vez Martina Hingis (18 anos e 236 dias em1999),

5 - Mirra Andreeva is the fifth youngest Women’s Singles finalist at Roland Garros in the last 30 years, older only than Martina Hingis (1997), Kim Clijsters (2001), Coco Gauff (2022) and Martina Hingis (1999). Diamond.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/b38ZaPO6WZ — OptaAce (@OptaAce) June 4, 2026

Na final, a tenista russa vai defrontar a vencedora do duelo entre a sua compatriota Diana Shnaider e a polaca Maja Chwalinska, sendo certo que vai existir uma campeã inédita, pois nenhuma das tenistas ainda em prova ganhou qualquer Grand Slam na carreira.