A tenista russa Mirra Andreeva apurou-se esta quinta-feira, pela primeira vez, para a final de Roland-Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer na meia-final a ucraniana Marta Kostyuk em apenas dois sets, tornando-se, aos 19 anos e 25 dias, na quinta jogadora mais jovem de sempre a disputar o título do conceituado torneio parisiense.

Andreeva, número oito do ranking mundial, superou a 15.ª da hierarquia pelos parciais de 6-1 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 17 minutos.

A jovem tenista de 19 anos vai, assim, disputar pela primeira vez a final de um Grand Slam, superando o seu melhor resultado de sempre, depois de já ter sido semifinalista do major parisiense em 2024.

Mirra Andreeva é a tenista com maior número de vitórias em 2026, com um total de 35 triunfos, além de passar a ser quinta tenista mais jovem de sempre a disputar uma final de Roland-Garros, ficando apenas atrás de Martina Hingis (16 anos e 238 dias em 1997), Kim Clijsters (17 anos e 355 dias em 2001), Coco Gauff (18 anos e 71 dias em 2022) e outra vez Martina Hingis (18 anos e 236 dias em1999),

Na final, a tenista russa vai defrontar a vencedora do duelo entre a sua compatriota Diana Shnaider e a polaca Maja Chwalinska, sendo certo que vai existir uma campeã inédita, pois nenhuma das tenistas ainda em prova ganhou qualquer Grand Slam na carreira.

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