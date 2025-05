Francisco Cabral, com o austríaco Lucas Miedler, foi eliminado esta quarta-feira na primeira ronda de pares de Roland Garros, depois de perder frente ao espanhol Marcel Granollers e ao argentino Horacio Zeballos, quintos cabeças de série do torneio.

O tenista português, 49.º do ranking mundial de pares, e Miedler, 51.º, não conseguiram surpreender Granollers, 10.º, e Zeballos, 11.º, perdendo por 7-6 (7-2) e 6-3, ao fim de uma hora e 48 minutos.

Cabral, especialista de pares, caiu pela segunda época consecutiva na primeira ronda do torneio parisiense do Grand Slam, mantendo como melhor prestação a presença na terceira eliminatória em 2023, prestação que repetiu no Open dos Estados Unidos em 2024.

Este foi o sétimo torneio de Cabral ao lado de Miedler, com a presença nas meias-finais de Genebra a ser a melhor prestação até ao momento.