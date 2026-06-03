Os italianos Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli marcaram encontro para as meias-finais de Roland Garros ao vencerem, esta quarta-feira, os respetivos jogos dos quartos final, com o primeiro a beneficiar da desistência do compatriota Matteo Berrettini e o segundo a ultrapassar o canadiano Auger-Aliassime em quatro sets.

Arnaldi já tinha vencido o primeiro set por 7-5 e estava a vencer o segundo por 5-2 quando o compatriota Berrettini se ressentiu de uma lesão muscular e teve de abandonar a contenda.

Mais dificuldades para Cobolli que perdeu o primeiro set diante de Auger-Aliassime por 6-4, mas depois reagiu em força, vencendo três sets consecutivos, todos por 6-4.

Os dois italianos vão, assim, defrontar-se na meia-final, na próxima sexta-feira, subindo ao court depois do duelo entre o checo Jakub Mensik e o russo Alexander Zverev que vão disputar a outra vaga na final do torneio francês.