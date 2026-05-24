Nuno Borges apurou-se este domingo para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer em três sets o argentino Tomás Martín Etcheverry, na estreia no segundo torneio do Grand Slam da temporada.

Perante o 25.º classificado da hierarquia ATP, o número um nacional e 50.º do mundo impôs-se ao fim de duas horas e 25 minutos, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, para seguir em frente no major parisiense.

Borges, que no ano passado teve a melhor prestação em Roland Garros, ao atingir a terceira ronda no torneio em terra batida, terá agora pela frente o sérvio Miomir Kecmanovic, 47.º do ranking mundial, que bateu o húngaro Fabian Marozsan igualmente em três sets.