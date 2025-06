Jasmine Paolini, finalista de Roland Garros no ano passado, foi eliminada este domingo, em três sets, pela ucraniana Elina Svitolina, nos oitavos de final do segundo torneio do Grand Slam da temporada.

A tenista italiana, atual número quatro do ranking WTA, venceu o primeiro parcial na terra batida parisiense, por 6-4, mas permitiu que a 14.ª da hierarquia se impusesse nos dois seguintes, por 7-6 (8-6) e 6-1.

Svitolina está, assim, pela quinta vez nos quartos de final do major francês, em que irá defrontar a cazaque Elena Rybakina ou a polaca Iga Swiatek, quinta jogadora mundial e vencedora das últimas três edições do torneio francês.