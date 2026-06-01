Roland Garros
Há 51 min
Roland Garros: Sabalenka nos «quartos» pelo quarto ano consecutivo
Número um mundial afastou a japonesa Naomi Osaka em dois «sets»
Aryna Sabalenka, número um mundial, apurou-se esta segunda-feira pelo quarto ano seguido para os quartos de final de Roland Garros, ao derrotar a tenista japonesa Naomi Osaka em dois sets.
No «oitavos», a vice-campeã em título do segundo Grand Slam da temporada derrotou a 16.ª classificada da hierarquia WTA, que nunca tinha ido além da terceira ronda em Paris, por 7-5 e 6-3, em uma hora e 27 minutos.
Na próxima ronda na terra batida parisiense, a tenista bielorussa vai defrontar a russa Diana Shnaider, a 23.ª tenista mundial que se vai estrear nos quartos de final de um major.
