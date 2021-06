Roger Federer apurou-se para a terceira ronda de Roland Garros, ao vencer Marin Cilic em quatro sets, pelos parciais de 6-2, 2-6, 7-6 (7-4) e 6-2.

O tenista suíço, vencedor de 20 torneios do Grand Slam (um deles em Paris), bateu o croata pela décima vez em 11 encontros e mostrou um jogo muito sólido.

O encontro ficou ainda marcado por uma discussão de Federer com o árbitro de cadeira durante o segundo set. O ex-número 1 do Mundo recebeu um warning por exceder o tempo máximo permitido entre pontos, travou-se de razões com o juiz e meteu o adversário ao barulho.

Pocas veces hemos visto esto. Federer discute con el umpire por recibir un warning al haber ido a por la toalla, y llama a su rival para preguntarle si él cree que estaba jugando lento.



Para mí, error del juez de silla. Cuando se va a por la toalla, ¿qué espera? ¿Qué sprinte? pic.twitter.com/In5iGSsRum — José Morón (@jmgmoron) June 3, 2021

Federer vai agora defrontar o alemão Dominik Koepfer na próxima ronda.