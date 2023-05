A ministra francesa dos Desportos, Amélie Oudéa-Castéra, repreendeu Novak Djokovic pela mensagem política a defender a reintegração do Kosovo na Sérvia depois do seu primeiro encontro em Roland Garros.



«Não foi apropriado e não o deve fazer de novo», referiu a responsável política, quando convidada a comentar a mensagem «Kosovo é o coração da Sérvia. Parem a violência» inscrita pelo ex-número um mundial.



Amélie Oudéa-Castéra entende que Djokovic teve uma atitude «militante» e «muito política». Por sua vez, o presidente da Federação Francesa de Ténis, Gilles Moreton, assegurou que a situação não se irá repetir.



«Falámos muito com o staff do Djokovic e não acontecerá de novo. De momento não haverá nenhuma sanção, sabemos que está emocionado, que é algo que o sensibiliza, a ele e à sua família», disse Moreton.



Lembre-se que a carta de ética de Roland Garros proíbe manifestações políticas e religiosas, mas Nole não será punido.



O campeoníssimo sérvio fazia referência ao conflito vivido nos últimos dias na região, onde se verificaram confrontos entre membros da força internacional para o Kosovo (KFOR) e manifestantes sérvios, que não aceitam a eleição, em abril, de quatro autarcas albaneses. A polícia kosovar usou a força contra os manifestantes para permitir que os autarcas em causa tomassem posse.