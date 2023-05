Novak Djokovic qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer em três sets o norte-americano Aleksandar Kovacevic, na estreia no segundo torneio do Grand Slam de 2023. Entretanto, Nuno Borges ficou a saber que vai defrontar o argentino Diego Schwartzman na segunda ronda.

O tenista sérvio, de 36 anos, terceiro classificado do ranking mundial, impôs-se a Kovacevic pelos parciais de 6-3, 6-2 e 7-6 (7-1), após duas horas e 26 minutos de encontro na ronda inaugural da prova francesa em terra batida, que conquistou em 2016 e 2021.

O sérvio, que na segunda eliminatória vai defrontar o húngaro Marton Fucsovics, pode tornar-se no tenista com maior número de títulos de Grand Slam, com 23, estatuto que partilha com o espanhol Rafael Nadal (ambos com 22), impossibilitado de defender o troféu em Paris devido a problemas físicos.

Nuno Borges já conhece adversário

Entretanto, Nuno Borges ficou a saber que vai defrontar Diego Schwartzman na segunda ronda de Roland Garros, depois do argentino eliminar o espanhol Bernabé Zapata Miralles na estreia no torneio do Grand Slam parisiense.

Antigo top 10, o experiente Schwartzman, atualmente na 95.ª posição do ranking mundial, bateu o espanhol Zapata Miralles, 38.º, por 1-6, 6-7 (5-7), 6-2, 6-0 e 6-4, em três horas e 37 minutos.

Especialista em terra batida, Schwartzman esteve nas meias-finais em Roland Garros em 2020, tendo ainda duas presenças nos quartos de final do major parisiense, em 2018 e 2021.

No sábado, Nuno Borges já se tinha qualificado pela primeira vez para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer o norte-americano John Isner, por 6-4, 5-7, 7-6 (7-3), 4-6 e 7-6 (11-9), numa longa maratona de três horas e 58 minutos.

A participar pela quinta vez num torneio do Grand Slam, Nuno Borges passou pela segunda vez a primeira ronda de singulares, depois de já o ter feito no Open dos Estados Unidos em 2022.

Nuno Borges derrotou Schwartzman no único encontro entre ambos, já esta temporada, na caminhada do português para a conquista do challenger de Phoenix, nos Estados Unidos.