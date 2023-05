Ao lado do brasileiro Rafael Matos, Francisco Cabral apurou-se, esta terça-feira, para a segunda ronda de pares de Roland Garros, após vencer Rinky Hijikata e Jason Kubler na sua estreia no torneio.



No segundo major de 2023, o português, 57.º no ranking de pares ATP, e Rafael Matos, 39.º do mundo, bateram os australianos, dupla 15.ª cabeça de série e campeões do Open da Austrália, em dois sets pelos parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5).



A dupla luso-brasileira vai medir forças com o vencedor do duelo entre Max Purcell e Ben Shelton e os britânicos Julian Cash e Henry Patten.